Klopp - AFP

KloppAFP

Publicado 11/07/2024 21:20

Rio - Jürgen Klopp rejeitou a abordagem para ser o novo técnico da Seleção dos Estados Unidos. A Federação de Futebol do país norte-americano busca um novo comandante após demitir Gregg Berhalter. A informação é do "The Athletic".

Berhalter não resistiu à eliminação precoce dos Estados Unidos na Copa América 2024 e deixou o cargo na última quarta-feira. Anfitriã do torneio, a seleção norte-americana caiu ainda na fase de grupos.





Segundo o site, Klopp destacou que gostaria de dar uma pausa no futebol. O treinador alemão deixou o Liverpool, onde é ídolo, ao fim da última temporada. Ele anunciou a decisão em janeiro e, naquela ocasião, admitiu que estava "ficando sem energia"

O treinador chegou aos Reds em 2015 e fez história. Pelo Liverpool, conquistou oito títulos, sendo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e um Campeonato Inglês.