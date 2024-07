Abel Ferreira, na coletiva após a partida contra o Atlético-GO nesta quinta-feira (11) - Reprodução / Vídeo

Publicado 12/07/2024 10:15 | Atualizado 12/07/2024 10:50

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi acusado de xenofobia por usar o termo "equipe de índios" durante a coletiva de imprensa após vencer o Atlético-GO por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador português respondia a um questionamento sobre a formação tática do time. Ele citava o volante Aníbal Moreno como um ponto de equilíbrio, que dá confiança aos jogadores chegarem à área adversária. Em seguida, deu a declaração que gerou polêmica, ao tentar dizer que o Alviverde não é desordenado.

"Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse motorzinho, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar."

Após a polêmica, o técnico afirmou, por meio da assessoria de imprensa do Palmeiras, que tem profundo respeito por todos os brasileiros e repudia por completo toda forma de preconceito.

Com os resultados da 16ª rodada, o time treinado por Abel subiu para a 2ª posição do Brasileirão, ultrapassando o Flamengo e empatando em número de pontos com o líder Botafogo. O Alvinegro e o Alviverde se enfrentam na próxima quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada.