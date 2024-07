Ulisses disputou apenas 17 partidas pelo Vasco, clube que o revelou - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Rio - Fora dos planos do Vasco, o zagueiro Ulisses foi liberado para acertar com o Nacional, de Portugal. O jogador, de 24 anos, tinha contrato até dezembro deste ano, mas chegou a um acordo pela rescisão para assinar em definitivo com o clube português até 2028.

Ulisses estava emprestado ao Nacional e fez parte da campanha do acesso para a elite do futebol português. Ele disputou 33 jogos e marcou um gol na temporada 2023/24. Segundo o "ge", o Vasco manterá 35% dos direitos econômicos do zagueiro.

Após chegar por empréstimo junto ao CA Diadema, de São Paulo, ainda nas categorias de base, Ulisses subiu para o time profissional em 2019, mas não conseguiu se firmar. Ele ficou no elenco até o início de 2023, mas foi pouco utilizado. O zagueiro disputou 17 jogos e deu uma assistência.