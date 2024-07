Vasco, de Rafael Paiva, sobe de produção a cada jogo - Leandro Amorim / Vasco

Vasco, de Rafael Paiva, sobe de produção a cada jogoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 12/07/2024 11:00

Rio - Com três vitórias consecutivas no Brasileiro, o trabalho de Rafael Paiva vem fazendo o Vasco evoluir em todos os setores da competição. O Cruz-Maltino ainda tem a pior defesa da Série A, porém, nos últimos jogos é possível ver uma evolução do clube carioca no setor.

Rafael Paiva comandou o Vasco nos últimos seis jogos, e o Cruz-Maltino sofreu cinco gols. Nas duas últimas partidas em São Januário, o clube carioca conseguiu vencer sem ser vazado: dois resultados de 2 a 0 contra Fortaleza e Corinthians.



No total, o Vasco sofreu 26 gols em 16 jogos na competição. O desempenho ruim da defesa faz com que o Cruz-Maltino tenha o saldo negativo de sete gols. É bem verdade que as duas goleadas sofridas para o Flamengo por 6 a 1 e para o Criciúma por 4 a 0 puxam bastante os números negativos do clube carioca no setor defensivo.



Dos 20 pontos que o Vasco conquistou no Brasileiro, 17 foram em São Januário, porém, na última partida longe do Rio, o Cruz-Maltino bateu o Internacional por 2 a 1. Na próxima quarta-feira, o clube carioca volta a jogar pelo Brasileiro contra o Atlético-GO, fora de casa.