Publicado 12/07/2024 13:06

ex-amante do lateral Kyle Walker, está acompanhando os jogos da seleção na competição. Além dela, a mulher do jogador, Annie Kilner, também vem marcando presença nas partidas. fotogaleria Alemanha - A Inglaterra vem lutando para evitar problemas nos bastidores a poucos dias da grande final da Eurocopa, que será no domingo (14), às 16h (de Brasília), contra a Espanha, em Berlim. De acordo com a imprensa britânica, a influencer Lauryn Goodman,Além dela, a mulher do jogador, Annie Kilner, também vem marcando presença nas partidas.

Segundo o jornal "The Sun", os seguranças da seleção inglesa foram orientados a impedir qualquer aproximação de Lauryn na área do estádio reservada para as famílias dos jogadores. A ideia é "evitar possíveis incidentes".

Fama de encrenqueira

Na Inglaterra, as informações são de que a mulher de Walker não deseja nenhum tipo de contato com a ex-amante do marido.

"Lauryn é vista como uma encrenqueira, e o pior pesadelo de Annie é encontrar com ela. Falou-se que os assentos de Lauryn ficavam a menos de 100 metros de distância. Annie não quer absolutamente nada com ela", afirmou uma fonte ao DailyMail.

Filhos fora do casamento

Walker formou uma "família paralela" durante seu caso extraconjugal com Lauryn Goodman, com quem teve dois filhos. A traição foi descoberta pela mulher do lateral quando ela esperava o quarto filho do casal. Eles chegaram a anunciar a separação, mas reataram pouco depois. No início do ano, o jogador admitiu publicamente o caso que teve com a influencer.