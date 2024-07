Kvaratskhelia é um dos principais destaques do Napoli - Divulgação / Serie A

Kvaratskhelia é um dos principais destaques do NapoliDivulgação / Serie A

Publicado 12/07/2024 11:53

Rio - Após perder Kylian Mbappé para o Real Madrid e ter uma proposta recusada pelo Barcelona por Lamine Yamal, o Paris Saint-Germain, da França, busca uma contratação de alto nível para se manter competitivo na próxima temporada. Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, o clube francês promete investir R$ 1,2 bilhão pela dupla Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, da Napoli.

A dupla é um desejo antigo do Paris Saint-Germain. Destaques do título italiano na temporada 2022/23, Kvaratskhelia e Osimhen foram os destaques da Napoli em 2023/24, mesmo em uma temporada marcada por atrito com a direção do clube e uma queda de desempenho. Recentemente, o pai e o empresário do astro da Geórgia chegou a manifestar o desejo de trocar de clube.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, faz jogo duro para vender os atletas. No início da última temporada, o Paris Saint-Germain teve uma proposta de 150 milhões de euros recusada por Osimhen. Sem Mbappé no elenco, o clube francês pode investir ainda mais para ocupar o espaço na folha salarial e se manter competitivo a nível continental.