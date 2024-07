Joel Campbell vai defender o Atlético-GO - AFP

Publicado 12/07/2024 14:43

Rio - Com três participações em Copas do Mundo na carreira, o atacante costa-riquenho Joel Campbell é o novo reforço do Atlético-GO. O jogador, de 32 anos, já tem pré-contrato assinado e é aguardado nos próximos dias para realizar exames, de acordo com o "ge".

Joel Campbell defendeu a Costa Rica em três edições de Copas do Mundo. O centroavante costa-riquenho disputou a Copa América de 2024 e entrou no segundo tempo das partidas contra o Brasil e Colômbia, além de ter sido titular contra o Paraguai. Ele não participou de gols.

O jogador estava no Alajuelense, da Costa Rica, onde marcou 16 gols e sete assistências em 56 partidas disputadas. Joel Campbell já teve passagens por Arsenal, da Inglaterra; Betis e Villarreal, da Espanha; Sporting, de Portugal; entre outros clubes da Europa e das Américas.