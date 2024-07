Evra fez história no Manchester United - AFP

Evra fez história no Manchester UnitedAFP

Publicado 12/07/2024 20:00 | Atualizado 12/07/2024 20:00

França - O ex-jogador Evra foi condenado a um ano de prisão na França por abandono familiar. O francês tem uma dívida de um milhão de euros com a ex-esposa, Sandra Evra, por não pagamento de pensão. A informação é do jornal francês "Le Parisien".

Ele ainda terá que pagar uma multa de quatro mil euros por danos morais e dois mil euros por custas processuais, determinados pelo Ministério Público de Nanterre.



"Espero que, com esta decisão, Patrice Evra entenda que não está acima da lei e não pode abandonar a mulher e os filhos do dia para a noite. Sobretudo quando ele e a antiga companheira se conheceram com 15 anos de idade e ela o acompanhou por todo o lado do mundo para o apoiar na sua carreira de futebolista", disse a juíza do caso.

A defesa de Evra irá recorrer da decisão, que usa como justificativa o fato de Evra ter oferecido à ex-mulher "uma casa de luxo com piscina, no sul de França, e ainda dois milhões de euros para gastos correntes".



Revelado no PSG, o ex-lateral acumulou passagens por grande clubes da Europa, como: Juventus, Manchester United, onde é ídolo, e Olympique de Marseille. Pela seleção francesa, fez 81 jogos, mas não marcou gols. Ele está aposentado desde 2019.