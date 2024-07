Comemoração dos jogadores da Ponte Preta - Marcos Ribolli/PontePress

Publicado 12/07/2024 22:40 | Atualizado 12/07/2024 22:43

Campinas - O DJ do estádio Moisés Lucarelli tocou a música "Pesadão", de Iza, nesta sexta-feira (12), durante a partida entre Ponte Preta e Mirassol, como provocação a Yuri Lima. A cantora, que está grávida do meio-campista, revelou na última quarta (10) que ele a traiu

O sistema de som tocou a música no momento em que as duas equipes empatavam por 1 a 1. No fim das contas, a Ponte venceu o Mirassol por 4 a 2, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Veja o momento da provocação no vídeo abaixo:

E na partida entre Ponte Preta x Mirassol (time do Yuri Lima) que o DJ do Moisés Lucarelli colocou uma música da IZA para tocar, eu te amo futebol brasileiro



@Budozin019 pic.twitter.com/QPg4z5VIGs — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 13, 2024

Yuri Lima não foi relacionado para a partida. Atualmente, o meio-campista tem jogado no time B do Mirassol, formado por atletas do sub-20 e outros da equipe principal com pouca minutagem na Série B do Campeonato Brasileiro.