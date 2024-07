Conheça o ex-namorado de Iza, Yuri Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 21:39 | Atualizado 10/07/2024 21:42

Rio - Com passagens pelo Santos e Fluminense, o paulista Yuri Lima, 29 anos, teve traição descoberta por Iza, com quem tinha um relacionamento de quase dois anos. A cantora, grávida de seis meses, fez desabafo em vídeo nas redes sociais contando como descobriu a infidelidade . Ela anunciou, nesta quarta-feira (10), o término do namoro com o jogador

O atleta de Capão Redondo, São Paulo, é volante do Mirassol. O time entrou em campo pela Copa Paulista contra o Grêmio Prudente no momento em que a cantora anunciou o fim da relação. "Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso", lamentou Iza.

Yuri Lima começou a jogar profissionalmente em 2015, no Audax, que está na terceira divisão do Campeonato Paulista. Ainda foi emprestado para o Cuiabá, depois de estar no Santos e no Fluminense.