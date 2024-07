Iza e Yuri Lima - Foto reprodução Internet

Iza e Yuri LimaFoto reprodução Internet

Publicado 10/07/2024 20:17 | Atualizado 10/07/2024 20:22

Nesta quarta-feira (10), Iza surpreendeu ao revelar que foi traída pelo jogador Yuri Lima. Em um vídeo nas redes sociais, a famosa se pronunciou e anunciou o fim do relacionamento. O ex-casal, que assumiu o namoro publicamente em fevereiro do ano passado, está à espera da primeiro filha, que se chamará Nala. A revelação rapidamente repercutiu na web.



Segundo informações do portal Leo Dias, Yuri Lima mantinha um caso extraconjugal com uma mulher com quem já havia se envolvido antes de iniciar o relacionamento com Iza. Em conversas do jogador do Mirassol com a suposta amante, mensagens incluíam conteúdo sexual explícito, além de videochamadas, troca de fotos ousadas e nudes.



Em um dos prints, Yuri e a mulher relembram uma viagem que fizeram juntos para Gramado, na Serra Gaúcha. Na troca de mensagens, o atleta recordou e elogiou a performance sexual da amante. Inclusive, o rapaz rasga elogios à amante, chegando a afirmar que foi com ela que teve a melhor relação sexual de sua vida.

“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus! Vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, disparou ele em parte da conversa.



O bate-papo seguiu até a última segunda-feira (8), onde a mulher mencionou guardar um registro íntimo de sua experiência sexual com o rapaz. “Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!”, destacou Yuri Lima.



Para quem não lembra, ainda em maio deste ano, Iza e Yuri compartilharam o gênero da primeira filha nas redes sociais, uma menina. Na ocasião, o ex-casal também revelou que o nome da pequena seria Nala, em homenagem à cantora, personagem que ela dublou no live-action de O Rei Leão.