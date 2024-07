Atriz Letícia Sabatella revela que já criou aranha e cobra como pets - Foto: Reprodução

A atriz Letícia Sabatella surpreendeu os fãs ao revelar em entrevista que já criou aranhas e cobras quando criança. A ex-global explicou que, por ser de Oxóssi, tem uma conexão natural com esses animais silvestres. Inclusive, na infância, a famosa pegou uma cobra coral com as próprias mãos e entregou ao pai.

Durante o bate-papo com o apresentador Marcelo Tas, a artista foi questionada sobre os animais que teve contato quando criança: “Aranha, tartaruga, cobra”, citou. Sobre a aranha, ela contou: “Ela vivia na minha parede, ficava lá. Aí um dia ela teve filhotinhos, minha parede ficou cheia de aranhinhas, parecia aqueles papeis de parede, sabe? Estreladinhos”, recordou.

A famosa ainda lembrou o nome do “pet” inusitado: “Acho que era Catarina. A cobra era Josefina”, disse. “Eu tava brincando com flores amarelas com uma amiga. A Sally. E eu lembro da cobrinha colorida, aí eu peguei ela com as flores e levei pro meu pai de presente. Uma cobra coral”, declarou em seguida.

Após o apresentador reforçar que a artista ficou bem, apesar do risco que correu com o animal venenoso, ela acrescentou: “Tô aqui [contanto a história], meu pai também viveu”. Vale destacar também sua descoberta como “de Oxóssi”, ao que o comunicador chamou de “orixá das matas”.