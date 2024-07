Henri Castelli exibe músculos na academia - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 15:48 | Atualizado 10/07/2024 15:51

Henri Castelli usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após uma recente cirurgia no joelho. Diagnosticado com um problema na fíbula, Henri já havia revelado sua situação durante sua participação no quadro 'Dança dos Famosos', exibido pelo 'Domingão com Huck', da Globo. A cirurgia foi realizada em junho, após sua saída do programa.



Na noite desta terça-feira (9), o ator contou que recebeu seu fisioterapeuta em casa para uma sessão de fortalecimento do joelho. "A gente vai seguir um protocolo porque eu vou viajar. Vamos seguir um protocolo, que ele vai passar para mim, vou continuar a fisioterapia. O pós é muito mais importante… não é que é mais importante, mas pra ficar 100%, né?", explicou Henri, deixando claro a importância do tratamento contínuo.



O fisioterapeuta, ao lado de Henri, explicou detalhadamente os procedimentos necessários. "O joelho do Henri está com o edema um pouco mais rígido, principalmente nas áreas laterais", disse o profissional, enfatizando que mesmo fora do Brasil, o ator seguirá com todo o tratamento necessário para sua recuperação. A sessão ajudaria na retenção de líquido, crucial para a melhora do edema.



Por fim, Henri mostrou o momento em que iniciava a acupuntura na perna. "Chegou a parte bem tranquila, que é somente colocar agulhas dentro do seu corpo", brincou o ator, mencionando que o método também ajudaria a reduzir o inchaço. "Mais uns 30 dias de fisio", concluiu Henri, otimista com sua recuperação e pronto para seguir firme no tratamento, mesmo em viagem.