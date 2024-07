Chris Brown fica preso em cabos e depende de resgate durante show - Foto: Reprodução

Chris Brown fica preso em cabos e depende de resgate durante showFoto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 15:18 | Atualizado 10/07/2024 15:33

Nesta quarta-feira (10), um comentário do cantor Chris Brown causou alvoroço na internet. O rapper americano não poupou palavras ao ameaçar dar uma surra em seu sósia brasileiro, Tigo Fariah, afirmando que o jovem nunca será o famoso e pedindo para que parasse de imitá-lo. A declaração rapidamente viralizou.



Em uma publicação do sósia, Chris Brown revelou sua decepção nos comentários. "É ridículo pra caramba tentar me imitar… parece que você tem um cromossomo a menos. Seja você mesmo, meu mano… você nunca vai ser eu! Então pare com isso antes que eu te dê uma surra", escreveu o cantor. Tigo Fariah optou por responder a provocação de forma bem-humorada: "Calma vidoca. Pai ama você".

Os comentários nas redes sociais refletiram a divisão de opiniões entre os seguidores. "Fico imaginando como fica a cabeça do cara depois de ouvir um negócio desses do seu artista favorito. Isso é paia", defendeu um usuário. "O Chris está certo. Seja você e pare de tentar ser ele", disparou outro.

Além dos que levaram a sério a interação nada amistosa, parte dos internautas só notaram um detalhe: "Ele imita o Naldo e ninguém fala nada", ironizou uma seguidora, sobre semelhança do norte-americano com o cantor brasileiro. "Tem que chamar o Naldo pra intermediar essa treta", brincou outra. "O cara vai agredir o Naldo (risos)", interpretou um terceiro.

Ainda houve quem criticasse o histórico polêmico do artista, que teria agredido a ex-namorada Rihanna. "Skin Capacitista ativada pq a de agress0r a gente já conhece né", apontou mais uma usuária. "Nossa, tá nervoso o agressor de mulheres", refletiu outra.