Key Alves dança música do namorado e web compara com Virginia: 'Igual'Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 12:34 | Atualizado 10/07/2024 12:39

Key Alves começou o dia com energia ao compartilhar um vídeo dançando ao som da música de seu namorado, Bruno Rosa, e dando bom dia aos seus seguidores. No entanto, a publicação rapidamente gerou comentários sobre a semelhança com o conteúdo que Virginia Fonseca costuma postar para divulgar os hits de Zé Felipe. Os internautas logo se dividiram entre críticas e defesas.



Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. “Agora pronto, a menina não pode divulgar o namorado dela não é?”, questionou uma fã. “Ué, só a Virgínia pode fazer dancinha do macho?! Virou patente?”, ironizou outra. “Quando vocês pegam alguém para Cristo, enquanto não tirarem mais algumas vidas nessa internet não vão nunca sossegar”, lamentou uma terceira.



Apesar de alguns tentarem defender a jogadora de vôlei, muitos reafirmaram a “cópia”. “Idênticos, né galera (risos) parece até aqueles stories/memes que o Álvaro fazia quando a Virgínia tava grávida da Maria Alice”, recordou uma seguidora. “Ela fez exatamente de propósito pra ter essa repercussão e divulgar a música do boy (risos) ela não é inocente”, refletiu mais uma.



Vale lembrar que, recentemente, a influenciadora deu o que falar na sua participação no programa "Sabadou com Virginia", no SBT. A famosa contou que foi procurada pelo empresário do cantor Bruno Mars quando ele esteve no Brasil para se apresentar em um festival de música em São Paulo. Porém, ela não chegou a se envolver com o artista internacional.