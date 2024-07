Jojo Todynho e Cariúcha - Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024

Na noite de terça-feira (9), Jojo Todynho surgiu nas redes sociais para responder às provocações de Cariúcha, apresentadora do programa Fofocalizando. A ex-Fazenda, ao lado de Leo Dias, fez piada sobre a cantora, logo após criticar a coach de emagrecimento Maíra Cardi.

Durante o programa, Leo Dias mencionou Jojo, insinuando que ela também iria vender cursos de emagrecimento. Cariúcha não poupou críticas: "Para o mundo que eu quero descer! Uma blogueira que vende curso e que não é nutricionista [Maíra Cardi]. A outra faz bariátrica e vende curso de emagrecimento? Gente, que loucura é essa?", disparou.

Jojo Todynho, que já perdeu 54 kg após cirurgia bariátrica, rebateu as provocações com firmeza. "Me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa: existe uma diferença entre ser dona e dar o curso! Eu não tenho autonomia para dar curso nenhum, mas tenho total autonomia para criar uma equipe multidisciplinar foda!", iniciou.

A famosa explicou que é dona de uma clínica médica junto com os pais e tem autonomia para ser apresentadora. Em tom provocativo, ainda questionou a credibilidade de Cariúcha: "Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Agora você, qual autonomia tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo!", pediu a funkeira



Jojo também abordou os desafios da cirurgia bariátrica e o esforço contínuo para manter a saúde. "Perder 54 kg não é só fazer uma bariátrica, porque bariátrica não faz milagre", afirmou. "Levantar todos os dias e ir treinar, eu quero ver você aí que está tentando me desmerecer fazer um treino comigo para ver se aguenta. Não aguenta", garantiu.

Além disso, a famosa destacou a importância do cuidado mental e físico no processo de emagrecimento, enfatizando que o curso que promove é uma ferramenta para motivar outras pessoas a buscarem qualidade de vida.