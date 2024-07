José Loreto choca web com experiência sexual traumática: 'Não ejaculava' - Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 20:54 | Atualizado 09/07/2024 20:58

No programa "Surubaum" desta terça-feira (9), os anfitriões Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank receberam José Loreto e Monique Evans para uma conversa franca sobre suas experiências sexuais. Entre risos e revelações, o ator abriu o coração e surpreendeu a todos com histórias de sua juventude e a descoberta da sexualidade. Nas redes sociais, os relatos deram o que falar.

"Ele tem razão, ele tornou-se bonito. Não era", apontou uma internauta sobre aparência do ator convidado. "Eu amei sério kkkkk foi muito bom assistir meu Deus eu me diverti muito", elogiou outro, apesar das confissões do famoso. "Cara, que dupla inesperada, mas adorei muito essa combinação!", apontou mais uma, surpresa com a junção do artista e Monique Evans.



"Tive zero educação sexual na minha vida", confessou José Loreto, revelando que seu aprendizado foi através da pornografia. Ele contou que achava que não ejaculava e só descobriu a verdade durante uma relação. "Quando eu gozei a primeira vez, foi um susto com uma namoradinha que eu já tinha transado antes. Não ejaculava, porque não me manifestava para ejacular", explicou o ator.



O famoso também mencionou ter passado por uma puberdade tardia, começando a ter pelos apenas aos 17 anos. Loreto revelou um episódio curioso de sua adolescência: Ele chegou a usar shampoo para fingir que ejaculava. Sobre sua primeira vez, Loreto admitiu que a experiência foi insatisfatória. "Só lembro que foi sem gozo, sem preliminar, não foi bom nem para mim, nem para ela. A memória deu uma apagada", confessou.



No encerramento, José Loreto comentou sobre sua vida sexual atual, mencionando que havia tido sua última relação sexual poucas horas antes da gravação do programa.