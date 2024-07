José de Abreu teria insinuado que jornalista é usuário de drogas - Foto: Reprodução

José de Abreu teria insinuado que jornalista é usuário de drogasFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 16:51 | Atualizado 09/07/2024 16:52

Na tarde desta terça-feira (9), o ator José de Abreu se pronunciou nas redes sociais contra declarações de Augusto Nunes. A situação começou quando o jornalista criticou publicamente as investigações da Polícia Federal contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro e atacou o governo de Lula. O ator então insinuou que o comunicador é usuário de drogas, em seguida o comparando ao Deputado Federal Aécio Neves.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, no programa “Sem Filtro”, da Revista Oeste, Augusto Nunes questiona as investigações: “As joias do Bolsonaro não pagam metade de um fórum de Lisboa, as joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja. Isso tudo é feito porque o Bolsonaro é o único político brasileiro que atrai multidões que não estão interessadas em linchá-lo”, iniciou.

O comentarista seguiu com seu desabafo político: “Ele [o ex-presidente] fez tudo isso o que a polícia federal apura. Não há mais clima para prender o Bolsonaro, eles precisam voltar a realidade […] A Polícia Federal não tem mais o que fazer?”, perguntou.

José de Abreu não demorou a reagir, compartilhando o comentário de um internauta que criticava Nunes. "O ‘jornalista’ Augusto Nunes defendendo ladrões e atacando a Polícia Federal por fazer seu trabalho. É vergonhoso ver alguém que deveria prezar pela verdade distorcendo fatos e protegendo corruptos", escreveu o usuário.



O ator fez questão de adicionar um comentário ácido à discussão: “Augusto Nunes, uma ‘carreira brilhante’. como Aécio”. A referência à "carreira brilhante" foi interpretada nas redes sociais como uma insinuação ao uso de cocaína, conectando a vida do jornalista às acusações de abuso de drogas que Aécio Neves enfrenta há anos.