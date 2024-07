Após detonar Vini Jr, Tiago Leifert lamenta falta de Neymar em jogos - Foto: Reprodução

Após detonar Vini Jr, Tiago Leifert lamenta falta de Neymar em jogosFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 12:36 | Atualizado 09/07/2024 12:39

Após detonar jogo de Vini Jr. na Copa América, Tiago Leifert comentou que o principal problema da Seleção Brasileira atualmente é a ausência de Neymar. Em uma transmissão ao vivo, o ex-apresentador afirmou que independentemente das críticas pessoais, a presença do craque é crucial para o desempenho do time.



Em uma live em seu perfil do Instagram, o famoso foi direto ao declarar que sem o namorado de Bruna Biancardi a seleção não funciona bem. “Pode espernear a vontade, [...] pode chorar à vontade. Quando a gente não tem o Neymar, nada acontece. O Neymar é gênio, é extraclasse, a seleção tem que jogar em função dele. Quando ele não está, não acontece nada”, iniciou.



Leifert critica a ideia de que a ausência do jogador poderia ser benéfica para o time. “É difícil, o Vini sofre sozinho, encaixotado lá com todo mundo em cima dele. O Vini precisa que o Neymar esteja em campo para dividir as atenções. Não é fácil, o estilo de jogo do Vinícius sozinho, não é fácil para ele, não dá”, afirmou.



O apresentador conclui que, com o craque, os resultados da Seleção seriam diferentes. “Se o Neymar estivesse na Copa América, teria sido diferente, sim. Porque o Neymar quebra a linha, ele dribla, ele passa, ele bate falta, ele dá chute fora da área, ele entra na área, ele é um infernal, ele tinha expulsado uns três no jogo contra o Uruguai. Sem o Neymar a gente não existe”, declarou.



Nos comentários, o posicionamento deu o que falar. “Mas quantas copas o Neymar ganhou?”, ironizou uma internauta, já que ele não venceu nenhuma. “Quem entende o mínimo de futebol concorda com ele. Só o Neymar basta? Não, mas ele faz falta”, apontou outro. “Neymar nas duas Copas: 0 títulos Neymar sem jogar: 0 títulos”, refletiu um terceiro. “Perdemos sempre, com ou sem neymar”, ponderou mais um.