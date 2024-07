Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2024 09:35 | Atualizado 09/07/2024 09:37

Nesta segunda-feira (8), Isis Valverde surpreendeu seus seguidores ao compartilhar os bastidores de uma gravação em suas redes sociais. Aproveitando a oportunidade, a atriz refletiu sobre sua trajetória artística, relembrando momentos de alegria e insegurança que marcaram sua carreira.

"Mais uma jornada chega ao fim! Divido com vocês essa paixão infantil. Durante minha jornada, me perdi de mim algumas vezes, deixei minha vida correr solta sem rédea," iniciou. "Durante minha cavalgada visitando outras almas, tropecei em minhas dores, me engasguei com palavras não ditas," declarou a atriz.

A famosa postou algumas fotos dos bastidores da produção atual, sem muitos detalhes, mostrando-se emocionada pelo término de mais um trabalho. "Hoje, sei que não viveria sem a possibilidade de contar outra história, uma outra realidade, em que não fosse essa a que estou fadada a viver até o fim," continuou, exaltando o poder do cinema e teatro.



Encerrando seu desabafo, Isis expressou sua gratidão e paixão pela profissão. "Sou tantas, tenho tantas, amo tanto a vida que não me contento apenas com uma. Viva o cinema, viva a arte de se permitir, viva o teatro, a tela, viva o ator. Que sorte a minha," concluiu, reafirmando seu amor pelas artes.