Maya Massafera - Reprodução / Instagram

Maya Massafera Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 20:06 | Atualizado 08/07/2024 20:08

A influenciadora Maya Massafera está no centro de uma nova polêmica envolvendo sua voz após o processo de redesignação sexual. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (8), a influencer teria mentido sobre a perda de voz e a realização de um segundo procedimento de feminilização vocal. A revelação vem de uma fonte ligada ao Hospital Paranaense de Otorrino.



Conforme revelado pelo colunista Felipeh Campos, de acordo com sua fonte, a feminilização vocal de Maya foi um sucesso e é impossível que alguém perca a voz após um procedimento desse tipo. A informação é de que, após a cirurgia, a voz já começa a sair no dia seguinte, ainda que fraca, e a recuperação total ocorre em até três semanas. A mesma pessoa também negou que a famosa tenha feito um segundo procedimento.



A fonte em questão explicou que o procedimento de feminilização vocal envolve apenas um “corte” nas cordas vocais, algo que não causaria perda total da voz. Segundo o informante, a alegação de Maya de que só poderia falar normalmente após três meses é inconsistente com os efeitos esperados da cirurgia. Um segundo procedimento poderia, sim, causar complicações, mas não seria o caso.



Além das questões vocais, houve rumores de que Maya sofreu um episódio de cegueira temporária após a cirurgia. Felipeh Campos esclareceu que isso pode ter sido causado por ceratite, uma irritação na retina tratável com colírios e pomadas, e não uma complicação grave. Até onde se sabe, ela não tem nenhuma doença autoimune que pudesse agravar a situação.