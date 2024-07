Neymar e Bruna Biancardi beijam muito em balada - Araújo / AgNews

Publicado 08/07/2024 17:14 | Atualizado 08/07/2024 17:24

Precisando de um ajuste? Em um vídeo que circula nas redes sociais, Neymar Jr apareceu cantando uma música para a ex-namorada Bruna Biancardi. O atleta teria dedicado a canção “Ajustes” de Xandy Lamonde para a mãe da pequena Mavie, de 8 meses. Parece que o casal voltou com tudo!



“Eu não vou terminar, o nosso amor que lute, a gente só tá precisando de um ajuste”, diz um trecho da canção, que o craque canta olhando para a modelo. Na gravação, Neymar e outras pessoas estão no que aparenta ser uma roda de pagode. Além de dar uma palinha, o jogador também tocou o pandeiro.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “Ajuste: ele nascer de novo só que mais decente”, comentou uma internauta. “Vai ajustar: mais uma gaia”, ironizou outra. “Ela se odeia muito”, refletiu uma terceira. “Eu também voltaria, ela deve gostar muito dele. Tem que seguir o coração mesmo”, revelou mais uma.



Para quem não acompanhou, circula nas redes sociais que o jogador e a jovem reataram o relacionamento. Rumores indicam que a dupla de famosos foi flagrada aos beijos na madrugada deste domingo (07), no show do cantor Thiaguinho.