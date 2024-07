Ana Maria manda indireta e detona quem pede ajuda via Pix para o RS - Foto: Reprodução

Ana Maria manda indireta e detona quem pede ajuda via Pix para o RSFoto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 13:16 | Atualizado 08/07/2024 13:17

Durante a edição desta segunda-feira (8) do "Mais Você", Ana Maria Braga deixou claro que não gostou nada da eliminação do Brasil na Copa América. A apresentadora, visivelmente indignada, não economizou nas críticas aos jogadores da seleção brasileira, especialmente pela derrota nos pênaltis.



Em um bate-papo com Felipe Andreoli sobre o comportamento dos atletas em campo, Ana Maria questionou o colega sobre uma atitude que a tem incomodado. "Eu queria saber uma coisa. Sei que você vai responder e eu já sei a resposta", iniciou, antes de criticar a mania dos jogadores de dançar antes de bater os pênaltis.



"Todos eles aprenderam a dançar na frente da bola antes de bater o pênalti", disparou Ana Maria com veemência. Louro Mané, seu fiel companheiro de programa, concordou: "Maior firula mesmo". Felipe Andreoli também opinou sobre o assunto, mostrando que o tema tem gerado discussões até na redação.



A indignação da apresentadora foi além das palavras. Ana Maria Braga se levantou durante o programa e imitou, com humor ácido, a forma como os jogadores se preparam para as cobranças de pênalti. Em meio às imitações, a loira não conteve um palavrão, expressando toda a frustração com a atuação dos jogadores: “É assim: Eles vêm, a bola está aqui e começam… Porra! Mas não é? O que muda?”.