Mara Maravilha, Patrícia Abravanel e Lívia AndradeFoto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 12:03 | Atualizado 08/07/2024 12:05

A polêmica começou após Lívia Andrade encontrar Eliana no "Domingão" e postar uma homenagem à ex-colega do SBT nas redes sociais. No meio da declaração, Lívia teria alfinetado Patrícia Abravanel: “Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira!”. A frase gerou grande repercussão, provocando respostas e dividindo opiniões.



Patrícia Abravanel não deixou barato e respondeu à suposta indireta, sendo logo apoiada por Mara Maravilha. "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não né (risos)”, comentou Mara, insinuando que Lívia desejava ser uma apresentadora.



Mara Maravilha continuou, alfinetando diretamente Lívia Andrade: “As máscaras caem! Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também mandando muito bem. Amo Silvio Santos e amo a família Abravanel, Pati, Rebeca, Dani, Renatinha", escreveu a veterana, mostrando total apoio à família Abravanel.



Nas redes sociais, a defesa de Mara dividiu opiniões dos internautas. “Parabéns Mara! Você desde criança, já sabia que era invejosa”, ironizou uma seguidora. “A Mara já puxando o saco pra ver se entra no lugar da Eliana”, comentou outro. “E o M dela nunca foi de maravilha”, apontou uma terceira pessoa. “Eita, agora a Lívia coloca essa Mara no devido lugar”, declarou mais uma, aguardando uma possível resposta de Lívia Andrade.