Kayky Brito volta a correr nove meses após acidenteReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 11:33

O ator Kayky Brito, ainda em recuperação do acidente grave que sofreu em setembro de 2023, está pronto para retomar sua carreira na televisão. Escalado para a novela “Família É Tudo”, da Globo, ele se prepara para voltar às telinhas em grande estilo. No entanto, um detalhe de sua vida pessoal chamou a atenção dos internautas no início desta semana.

Os fãs notaram que Kayky deixou de seguir Tamara Dalcanale, mãe de seu filho Kael, de 2 anos, no Instagram. Tamara também retribuiu o “unfollow” e ambos apagaram algumas postagens antigas que tinham um do outro. Desde o acidente, Kayky não comentou publicamente sobre seu status de relacionamento, alimentando rumores de que o namoro chegou ao fim.

Atualmente, Tamara reside em Curitiba, no Paraná, com seus três filhos: Kael, fruto do relacionamento com Kayky, e Felipe e Carolina, de um relacionamento anterior. Já Kayky vive no Rio de Janeiro, próximo à sua família, o que sugere um possível distanciamento físico entre o casal.

Na trama de “Família É Tudo”, Kayky interpretará Memo, um brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu português. O personagem, previsto para aparecer na segunda quinzena de julho, integra uma gangue famosa na América Central, trazendo preocupações para Lupita ao revelar que seu 'abuelito' está em perigo após se envolver com os criminosos.