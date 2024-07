Convidada do programa da Virginia constrange Léo Santana: ?Quantos centímetros? - Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 09:47

No episódio do último sábado (06) do "Sabadou com Virginia", a empresária Sylvia Design, uma das convidadas, protagonizou um momento constrangedor. A empresária resolveu questionar o cantor Léo Santana sobre o tamanho de seu órgão sexual.



Durante uma dinâmica do programa, Sylvia perguntou diretamente a Léo "quantos centímetros" tinha o seu "gigante", fazendo clara referência de duplo sentido. O cantor, visivelmente desconcertado, tirou os óculos e tentou lidar com a situação embaraçosa. A apresentadora Virginia Fonseca tentou amenizar o clima mencionando a dançarina Lore Improta, esposa do cantor.



Léo Santana, ainda desconfortável, apontou que a pergunta estava fora das regras da brincadeira. “Estão fugindo das regras do jogo, a pergunta era da Virgínia para mim e já mandou você”, apontou o baiano, tentando trazer o programa de volta aos trilhos.



O incidente rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas acharam a situação engraçada, outros criticaram a falta de respeito. "Família brasileira em plana tarde de sábado querendo saber o tamanho (risos). Pátria, família e Deus", ironizou um internauta.