Lívia Andrade, Eliana, e Patrícia Abravanel - Foto: Reprodução

Lívia Andrade, Eliana, e Patrícia AbravanelFoto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 08:48 | Atualizado 08/07/2024 08:55

Lívia Andrade, integrante do Domingão com Huck, fez uma publicação para dar boas-vindas a Eliana Michaelichen na Globo. No entanto, um detalhe na legenda chamou atenção: "Nasceu guerreira, e não herdeira", escreveu, numa suposta indireta para Patricia Abravanel. A filha de Silvio Santos não deixou barato e rebateu: "Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante".



Eliana, recém-contratada pela Globo, participou do júri artístico da final da Dança dos Famosos no último domingo (7). Ovacionada pela plateia, a apresentadora recebeu uma homenagem emocionante, com recados dos filhos e um VT especial sobre sua trajetória na TV, marcando seu retorno à emissora.



Após o programa, Lívia publicou uma foto com Eliana nas redes sociais, onde refletiu: "Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!". Logo em seguida, acrescentou: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira!”



Os seguidores perceberam rapidamente a suposta indireta. "A indireta bem direta pra nepobaby Abravanel", comentou um. Outro acrescentou: "Pra bom entendedor, meia palavra basta". Alguns, porém, defenderam Patrícia. "É melhor ser herdeira do maior e melhor apresentador de TV e continuar honrando o cargo", criticou um fã.



A postagem de Lívia gerou uma enxurrada de reações, dividindo opiniões e a própria apresentadora do SBT teria respondido. "No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante, e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!", declarou Patrícia Abravanel nas redes sociais.