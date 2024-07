Filipe Ret debocha de tombo da namorada: 'Não cai no papinho dele' - Foto: Reprodução

Filipe Ret debocha de tombo da namorada: 'Não cai no papinho dele'Foto: Reprodução

Publicado 06/07/2024 14:28 | Atualizado 06/07/2024 14:28

Filipe Ret, de 39 anos, resolveu brincar com um deslize de sua namorada, Agatha Sá, de 23, neste sábado (6). O rapper postou nas redes sociais um vídeo onde a amada aparece levando um tombo enquanto caminhava ao seu lado. Na legenda da publicação, Ret escreveu: "'Vê se não cai no papinho dele'. Eu", arrancando risadas dos seguidores.

O casal, que assumiu o relacionamento há um ano, frequentemente compartilha momentos românticos nas redes sociais. Agatha, a musa amazonense, tem participado ativamente dos clipes de Ret e foi destaque na divulgação do hit "Amor Livre". Respondendo a um seguidor sobre o tipo de relacionamento que eles têm, Agatha deixou claro: “Eu vivo uma relação monogâmica. A gente sabe ser feliz juntinhos”.



Agatha explicou que "Amor Livre" representa um amor leve e sem julgamentos. “Amor livre é um amor leve, onde você pode ser você mesmo. Livre de julgamento, de rivalidade. Repleto de diálogo, gentileza e cuidado. É caber num lugar sem fazer esforço”, declarou a modelo, que sempre demonstra muito carinho e admiração pelo namorado.



Durante a interação no Instagram, Agatha ainda se derreteu por Filipe Ret. “Muito gostoso ser o amor livre do meu rapper favorito. Nem nos meus sonhos mais lindos que tive com ele imaginei que fôssemos tão parecidos”, afirmou.