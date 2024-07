Mãe de Reynaldo Gianecchini capota carro no interior de São Paulo - Foto: Reprodução

Publicado 06/07/2024 12:08 | Atualizado 06/07/2024 12:08

A mãe do ator Reynaldo Gianecchini, Heloisa Helena Gianecchini, se envolveu em um acidente de trânsito que deixou todos preocupados. Na última quinta-feira (4), o carro da matriarca, de 81 anos, capotou na Avenida Euclides, zona rural de Birigui, São Paulo. Felizmente, ela não sofreu ferimentos e está em boas condições de saúde.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o acidente foi causado por um homem de 38 anos que ignorou uma placa de "pare", resultando na colisão dos veículos. O responsável pelo acidente fugiu do local e, até o momento, não foi identificado. O caso foi registrado como capotamento e fuga de local de acidente no 2º Distrito Policial de Birigui.



Em contato com a imprensa, o ator e sua equipe afirmaram que a matriarca já se encontra bem e sequer precisou de atendimento hospitalar. Assim, não teria passado de um grande susto. Tudo indica que o incidente, apesar de alarmante, não deixou maiores consequências.



Atualmente, Reynaldo Gianecchini está em cartaz com a peça "Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical" no Teatro Bradesco, em São Paulo. A produção está disponível desde o dia 7 de junho e tem dado o que falar nas redes sociais. Na verdade, antes mesmo da estreia, o famoso já sofria com críticas por interpretar uma Drag Queen na peça.