Repórter da Globo passa aperto com furacão em viagem com os filhosFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 19:09

Fabricio Battaglini, repórter do programa "Mais Você" da Globo, levou um grande susto durante férias em Cancún, no México, junto aos filhos Bettina, de 10 anos, e Filippo, de 8. Isso porque o furacão Beryl se aproximou da região paradisíaca onde estavam hospedados. Nas redes sociais, o comunicador detalhou o momento tenso.

"Começou a fechar o tempo e uma cadeira voou em minha direção, mas felizmente caiu na piscina", relatou Filippo sobre incidente no hotel. O repórter detalhou a experiência de enfrentar o fenômeno natural. "Estamos na sacada do quarto acompanhando a situação. O furacão chegou com intensidade 2, então não muito forte, mas as rajadas de vento são intensas", afirmou.

Apesar de toda a tensão, o jornalista tranquilizou os seguidores e familiares afirmando que todos estão protegidos. "Tá tudo bem conosco", garantiu em um vídeo. Apesar da preocupação inicial, Fabricio manteve o otimismo diante das previsões. "O que nos dizem é que não deve passar disso", comentou ele, refletindo a esperança de que o furacão não cause danos maiores à região.



O furacão Beryl, que surpreendeu os meteorologistas ao ganhar intensidade, chegou a categoria 3, em uma escala de 5, e já causou tragédias recentes. Cancún está entre as áreas mais afetadas, com previsões de fortes impactos ao longo do dia. Aliás, nos últimos dias, o fenômeno provocou 11 mortes.