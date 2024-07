Ex-galã da Globo, Jonatas Faro troca novelas por venda de imóveis - Foto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 15:30

Jonatas Faro, de 36 anos, conhecido por seu papel na novela "Cheias de Charme" que está em reprise na Globo, decidiu dar uma guinada em sua carreira. O ator, que esteve presente em diversos folhetins entre os anos 2000 e 2019, optou por se afastar das telinhas para se dedicar a novos desafios profissionais.

No Instagram, Jonatas agora se apresenta como executivo de vendas no ramo imobiliário. O artista atualizou a descrição do seu perfil para incluir a nova profissão e marcou a empresa onde atua. Antes presente nas telas de todo o Brasil, estralando novelas da Globo, agora ele é responsável por promover e vender imóveis. O rapaz atua principalmente em Niterói e Maricá.



Há 5 anos longe da carreira artística, Jonatas iniciou sua trajetória no início dos anos 2000, interpretando o personagem Samuca na novela Chiquititas. Ao longo de sua carreira na TV Globo, ele participou de produções de sucesso como Malhação, Insensato Coração e o reality Dança dos Famosos.

O executivo é ex-marido de Danielle Winits e teve um filho com a atriz, Guy, de 12 anos. O último trabalho do empreendedor nas telas foi uma participação em Jesus, da Record. Na nova carreira, o ex-galã vende imóveis a partir de R$ 400 mil. Contudo, no seu portfólio é possível encontrar residências avaliadas em mais de R$ 3 milhões.



Vale destacar que a transição do famoso para o setor imobiliário não é de toda uma surpresa, afinal, ele não foi o único. Marcello Antony é um grande exemplo, o ator mora em Portugal desde 2018 e também se tornou corretor de imóveis em Lisboa.

