Patricia Poeta se emociona durante o 'Encontro'Reprodução de vídeo

Publicado 05/07/2024 12:45 | Atualizado 05/07/2024 12:47

Patrícia Poeta mal comemorou a conquista de dois anos como apresentadora do 'Encontro', na Globo, e já anunciou uma pausa temporária a partir desta sexta-feira (5). Em suas redes sociais, ela compartilhou que precisa de um período de descanso para se recuperar do intenso trabalho. A decisão surpreendeu os fãs, que acompanham sua jornada na televisão.



Em um post emocionado no Instagram, a famosa posou ao lado dos convidados da última gravação e agradeceu o apoio dos telespectadores. "Hoje saio de férias. Trabalhar com amor é preciso, mas descansar é essencial também", destacou. Ela mencionou a celebração do aniversário de dois anos do programa e se despediu temporariamente dos holofotes do estúdio.

"[Estou] tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele”, declarou a comunicadora.



Durante sua ausência, que será de duas semanas, Patrícia será substituída por Tati Machado e Valéria Almeida, que já demonstraram competência ao conduzir o programa matinal.



Na última quinta-feira (4), Patrícia comemorou seu segundo ano como apresentadora do 'Encontro' com uma edição especial transmitida diretamente do jardim dos estúdios. A celebração marcou uma trajetória de sucesso e dedicação da jornalista à frente do programa, desde a saída de Fátima Bernardes.