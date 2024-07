Mãe de influencer morta após procedimento estético clama por justiça - Foto: Reprodução

Mãe de influencer morta após procedimento estético clama por justiçaFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 12:02 | Atualizado 05/07/2024 12:03

A influenciadora Aline Maria Ferreira, de 33 anos, faleceu após um procedimento estético com Grazielly da Silva Barbosa, que seria uma falsa biomédica. A responsável foi presa e o caso é investigado pela polícia. Mas a mãe da vítima, Dona Eva, em entrevista ao programa Encontro, expressou sua esperança de que a justiça seja feita.



Durante a conversa com Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira (5), Dona Eva contou que Grazielly foi contatada diversas vezes enquanto a saúde de Aline piorava, mas a falsa biomédica sempre afirmava que os sintomas eram normais. “Na segunda-feira, ela estava bem. Quando teve febre, Grazi mandou tomar dipirona. Na terça-feira, a febre voltou e ela disse para continuar tomando o remédio”, relatou.



A situação agravou-se rapidamente. "Na quarta-feira, Aline sentiu uma dor forte na barriga e Grazi disse que era normal, mandando comprar outro remédio. Na quinta-feira, o local da aplicação estava inchado, vermelho e quente, mas ela insistiu que era normal", lembrou Dona Eva. O quadro de Aline piorou ainda mais, culminando em um desmaio que levou a família a buscar ajuda hospitalar.



No hospital, foi diagnosticada uma infecção urinária e uma infecção generalizada e a jovem foi levada para UTI. Por fim, o quadro da brasiliense foi piorando cada vez mais: "Foi parando os rins, o fígado, o coração apresentou um problema, um inchaço”, lamentou a mãe, que segue de luto pela perda.

Grazielly teria tentado minimizar a gravidade da situação, alegando que não estava relacionado ao procedimento. “Aline confiou nela, pois já a conhecia. Descobrimos que ela não era nada do que dizia ser quando tudo aconteceu. Eu quero justiça para que isso não aconteça com outras moças”, desabafou Dona Eva.



Vale destacar que a modelo Aline Maria Ferreira morreu na última terça-feira (2), aos 33 anos, dias após passar por um procedimento estético na clínica "Ame-se", em Goiânia. De acordo com relatos dos familiares, a jovem apresentou um quadro de infecção generalizada depois de receber aplicação de PMMA nos glúteos. A situação segue sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).