Poliana Rocha confessa como dá fim a discordâncias com VirgíniaFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 10:56 | Atualizado 05/07/2024 10:56

Nesta quarta-feira (3), Poliana Rocha, de 47 anos, utilizou suas redes sociais para falar sobre sua relação com a nora, Virgínia Fonseca, de 25 anos. A influenciadora, esposa do cantor Leonardo, respondeu perguntas de seguidores no Instagram, ressaltando o “respeito mútuo” entre ela e Virgínia. A interação emocionou os fãs das duas.



Em seu perfil no Instagram, Poliana foi questionada sobre o segredo para manter uma boa convivência entre sogra e nora. Compartilhando uma foto onde Virgínia aparece deitada em seu colo, Poliana enfatizou a importância da “afetividade nas discordâncias”. "Respeitamos muito uma à outra! Não interfiro na sua vida, respeito muito sua individualidade", escreveu ela.



Poliana continuou explicando como elas conseguem manter um relacionamento harmonioso. “Exercitamos a afetividade nas discordâncias. Assim, é muito importante para que conseguimos nos dialogar de maneira franca e sem julgamentos”, acrescentou. A publicação recebeu inúmeros comentários elogiosos, destacando a sabedoria de Poliana em lidar com a família.



Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe, de 26 anos, recentemente comemorou quatro anos de relacionamento com o cantor. O casal é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, e espera a chegada de um menino, que se chamará José Leonardo. Nos últimos dias, a primogênita Maria Alice se divertiu ao descobrir o verdadeiro nome do avô famoso, arrancando risos dos seguidores.