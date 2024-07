Xuxa quebra silêncio sobre flerte de Junno com mulher de Bombeiro da Eliana - Foto: Reprodução

Xuxa quebra silêncio sobre flerte de Junno com mulher de Bombeiro da ElianaFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 10:26 | Atualizado 05/07/2024 11:01

No início de junho, Yuri Bonotto, o famoso "Bombeiro" do Programa Eliana, se revelou decepcionado com Junno Andrade, ator e marido de Xuxa Meneghel, que estaria flertando com sua esposa, Leoni Escobar. Agora a polêmica aumentou com a Rainha dos Baixinhos dando a entender, em conversa com Tatá Werneck, que não se importa que o amado flerte com outras mulheres.



A revelação veio após Tatá questionar Xuxa e Angélica, durante episódio do "Lady Night" que deve estrear em outubro no Multishow, se aceitariam um relacionamento aberto ou até mesmo um "ménage" com ela. A esposa de Luciano Huck respondeu que não, mas a mãe de Sasha deixou a possibilidade no ar com um "quem sabe". Além disso, a apresentadora admitiu gostar da ideia de ver Junno com outra mulher e participar da “aventura”. A entrevista foi adiantada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.



Para quem não lembra, conforme divulgou a jornalista, Yuri Bonotto não escondeu sua raiva ao comentar sobre as reações de Junno aos stories de sua esposa no Instagram. Em mensagem privada, o parceiro de Xuxa até tentou se justificar. "Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois", disse ele. "Sinto muito se causei isso, não foi minha intenção", garantiu, afirmando que suas reações não tinham conotação sexual.



Apesar das justificativas, Yuri Bonotto permaneceu desconfiado. “Toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou emoji de boca aberta”, reclamou. O rapaz acredita que Junno tinha segundas intenções, mas ele negou: "Nunca escrevi uma linha cantando sua mulher, sugerindo algo".