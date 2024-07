Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2024 11:21 | Atualizado 05/07/2024 11:35

Jojo Todynho, de 27 anos, está pronta para inspirar seus seguidores a ter uma vida mais saudável. A cantora anunciou nesta sexta-feira (5) que lançará seu próprio curso de emagrecimento. A famosa conta com o apoio de seus nutricionistas e um preparador físico. No entanto, internautas questionaram como a artista que fez bariátrica vai conduzir o projeto.



"Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho! Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Ninguém troca de cadeira com ninguém, e ninguém é mais criança. A jornada é sua, a transformação também," escreveu Jojo em publicação no Instagram, destacando a importância do compromisso pessoal na busca por resultados.

O novo curso promete não apenas abordar aspectos físicos, mas também trabalhar a mente dos participantes. "Você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis!" garantiu ela. No entanto, a questão do investimento da famosa em cirurgia e melhores médicos soou como alerta entre os fãs.

"Mas com um bariátrica tem que ficar magra mesmo, quero ver fazer uma dieta e academia força de vontade (risos)", apontou uma internauta. "Não é fazer a bariátrica? Curso seria emagrecer na marra!", questionou outra. "É fácil pra quem tem os melhores médicos, personal, os melhores acompanhamentos [...] imagina pra quem não tem nada disso", refletiu mais um.



Desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica em meados de 2023, a funkeira tem seguido uma rotina rigorosa de exercícios físicos e alimentação balanceada. A cantora já perdeu 50 kg e compartilha sua jornada fitness regularmente nas redes sociais. Seus posts incluem vídeos motivacionais, rotinas de treino e dicas de alimentação saudável.