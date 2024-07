Emma Hemning e Bruce Willis - Reprodução Internet

Publicado 05/07/2024 12:28 | Atualizado 05/07/2024 12:29

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo no Instagram comentando sobre o estado de saúde do ator, diagnosticado com demência. A publicação levantou dúvidas sobre a capacidade de fala de Willis, com muitos fãs expressando preocupação e carinho nos comentários.



A companheira do artista também mencionou amigos que trabalham para conscientizar o público americano sobre a doença rara. Na legenda, ela se despediu com a frase: "Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados". A mensagem deixada por Emma e o fato do ator não ter aparecido no vídeo deixaram os fãs preocupados.



O vídeo atraiu milhares de mensagens de apoio para Willis e também questionamentos sobre sua saúde. "Ele está bem?", perguntou um seguidor preocupado. Outro fã comentou sobre a gravidade da doença: "A demência pode deixar sequelas inimagináveis". A incerteza sobre a capacidade de fala de Bruce deixou muitos apreensivos.



Para quem não lembra, no final do ano passado, Glenn Gordon Caron, roteirista e amigo de Willis, revelou que o ator enfrenta dificuldades na fala, mas não confirmou a perda total. "Entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce", contou.