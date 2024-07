Rafa Kalimann desabafa após ter Instagram hackeado - Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann desabafa após ter Instagram hackeadoReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 14:56 | Atualizado 05/07/2024 14:57

Rafa Kalimann está no centro de uma polêmica após ser processada pela Perdigão por suposta quebra de contrato de exclusividade. A influenciadora, que foi vista consumindo produtos da concorrente Seara em um camarote da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval, enfrenta uma ação judicial que pede R$ 418 mil de indenização. Em resposta, a ex-sister afirmou que "foi surpreendida" pela ação.



De acordo com o site Notícias da TV, a BRF S/A, dona das marcas Perdigão e Sadia, apresentou uma ação de execução em 17 de junho, alegando quebra da exclusividade acordada com Rafa Kalimann. A empresa destacou que a influenciadora e sua agência, Icone Talents, foram notificadas diversas vezes sobre a infração, mas não houve resposta satisfatória.



Durante a campanha de Natal, Rafa Kalimann promoveu os produtos Perdigão com vídeos no Instagram e TikTok, além de um combo de Stories. A influenciadora, em um dos vídeos, aparecia elogiando os produtos da marca enquanto cortava e provava um chester. Vale destacar que o contrato de exclusividade da publicidade estipulava um período de três meses sem promoção de marcas concorrentes.

No entanto, em fevereiro, ela foi vista no camarote N1 na Sapucaí, dançando em frente a um carrinho de cachorro-quente da Seara, quando também teria consumido produtos da concorrente. A situação foi considerado uma violação do contrato com a Perdigão. A ação ainda está em análise pela Justiça.



Em resposta à matéria, a equipe de Rafa Kalimann enviou uma nota afirmando que a influenciadora sempre cumpriu com seus deveres profissionais. "Desde que a atriz foi surpreendida por essa ação, fizemos contato imediato com a Perdigão para encontrar uma solução satisfatória a fim de sanar qualquer eventual dúvida. Continuamos comprometidos em resolver a situação de forma justa e transparente", declararam.