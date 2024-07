Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Fãs de Ivete Sangalo geraram um rebuliço ao abordarem a cantora no trânsito com um bolo de aniversário. No vídeo viral, Veveta aparece aceitando o presente dos admiradores, até ajudando a cortar e compartilhar a sobremesa de forma descontraída. Porém, algumas pessoas acreditam que Veveta mandou sua equipe jogar a sobremesa fora.



No vídeo que circula nas redes sociais, a cantora é abordada por fãs quando estava no trânsito. Na ocasião, ainda em seu carro, ela aceita uma fatia de bolo de aniversário, até ajudando a cortar. Na falta de um guardanapo ou talher para comer o pedaço, ela usa apenas a boca e o pratinho de plástico, arrancando risadas dos admiradores.



Após experimentar a sobremesa, a famosa repassa para sua equipe, como que oferecendo a eles também, e continua conversando com os fãs pela janela do veículo. Porém, após a repercussão da gravação, internautas repararam que a artista teria pedido ao seus assistentes que jogassem fora o pedaço de bolo.



Nos comentários da publicação que divulga o vídeo, seguidores se dedicaram na linguagem labial, quando a cantora teria dito “pode jogar fora”. Porém, a artista nega que tenha dito tal coisa. “Tava tão gostoso que na madrugada eu comi todinho”, escreveu Ivete em suas redes sociais.