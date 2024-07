Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o jogo sobre como manter a chama acessa no casamento - Reprodução

Publicado 05/07/2024 15:46 | Atualizado 05/07/2024 16:05

Giovanna Ewbank compartilhou um cenário desafiador que enfrenta com seu filho caçula, Zyan, fruto de seu casamento com Bruno Gagliasso. O pequeno, que está prestes a completar 4 anos, protagonizou uma travessura ao levar seu quadriciclo gigante para dentro da cozinha. A apresentadora não perdeu a oportunidade de brincar sobre a semelhança da personalidade da criança com o pai.



Enquanto a atriz comparava as travessuras, Zyan logo defendeu Bruno ao afirmar que realmente se parece com ele. Giovanna revelou que o caçula é extremamente protetor do artista e não aceita que ninguém fale mal dele. “Tudo é o pai, porque meu pai, meu pai, o pai, o pai, não pode falar um 'a' do pai dele”, contou a apresentadora.

A famosa ainda explicou o que acontece quando alguém fala mal do seu marido: "Ele conta pro pai, tá? À noite, ele vai lá na cama e fala: 'papai, tal pessoa falou isso, isso e isso', então tem que tomar cuidado", brincou ela.



A ruiva ainda desabafou sobre o desafio de equilibrar a vida profissional e os filhos. “A mãe faz tudo e é o médico, é escola e é tudo, a mãe faz tudo, mas é o pai que, é o pai, só o pai”, comentou. Apesar de reconhecer o esforço do marido, ela brincou sobre como o filho idolatra Bruno.



Além de Zyan, Giovanna e Bruno são pais de Titi e Bless. Recentemente, a família celebrou os 11 anos da primogênita com uma festa inspirada em um trabalho de Giovanna em uma série de streaming.