Hana Khalil, ex-BBB, anuncia fim do veganismo por problemas de saúdeFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 16:46

Aex-BBB Hana Khalil surpreendeu seus seguidores ao publicar uma carta aberta nas redes sociais, anunciando que não é mais vegana. Nesta sexta-feira (5), após quase uma década sendo uma defensora fervorosa do veganismo, a influencer explicou que problemas de saúde a levaram a tomar essa difícil decisão.

"Depois de 9 anos não consegui mais lidar e administrar a minha intolerância intestinal às leguminosas e a minha deficiência de B12 e ferro", iniciou. "Eu genuinamente amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas. Meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente", contou.

A ex-reality confessou que sofria com dores abdominais, gases e diarreia frequentes. "Teria sido fascinante se em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos, minha barriga não estufasse", desabafou. Ela compartilhou as tentativas de contornar a situação com a ajuda de nutricionistas, mas sem sucesso.

"Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia bater nem metade da minha porção recomendada de leguminosas por refeição sem desconforto", explicou. Hana tentou diversas fontes de proteína vegetal, incluindo proteína em pó e texturizada de soja, mas todas causavam os mesmos efeitos adversos.

Mesmo com essa mudança, a jovem deixou claro que não deseja influenciar os seguidores. "Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas, para mim, viver em desconforto não estava sendo saudável", afirmou. "O veganismo é um movimento que deixo com muito respeito e por isso vim comunicar para todos que acompanham meu trabalho e minha vida há tantos anos", concluiu.