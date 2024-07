Vídeo: Eduardo Costa gera polêmica ao ficar em silêncio durante show - Foto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 21:10 | Atualizado 05/07/2024 21:10

O nome de Eduardo Costa surgiu em mais uma polêmica, desta vez devido ao tempo que o cantor ficou observando a plateia em um show. No vídeo, o famoso parece afrontar o público. Recentemente a mesma “pausa” fez com que ele fosse atingido por um celular de um fã.



A prática de esperar diante do público, antes das apresentações, é um costume do artista, mas dessa vez ele demorou cerca de cinco minutos. Além disso, conforme gravação do momento que circula nas redes sociais, a pose do cantor aparenta uma tentativa de intimidar os presentes.



No entanto, ele já explicou o que a espera significa: “Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí do meio do nada sem ter o mínimo”, revelou o artista nas redes sociais. Porém, a gratidão saiu cara quando o músico sofreu o ataque de um fã, que arremessou o celular em seu rosto nesse momento de reflexão.

Além da polêmica, Eduardo Costa tem chamado atenção pela transformação física. O cantor perdeu 30 kg ao adotar novos hábitos alimentares, o que gerou muitas críticas. "Gente fui em show dele há pouco e ele não estava assim", comentou uma internauta. "Ele está doente?", questionou outra. "Sinceramente, não gostei dessa versão", opinou mais uma, evidenciando que a mudança não agradou a todos.