Matteus e Isabelle curtem show de Joelma em clima de romanceReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/07/2024 20:28 | Atualizado 05/07/2024 20:40

O casal de ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral segue firme e forte e a Cunhã se mostra cada vez mais impressionada pelo namorado. Nas redes sociais, ela disparou elogios para o amado, descrevendo que ele faz de tudo um pouco. Porém, internautas não deixaram passar que ele devia ser mesmo muito habilidoso para fraudar cotas raciais.



Em seus stories do Instagram, a manauara surgiu rasgando elogios ao gaúcho: “Matteus é extremamente prendado, cheio das qualidades […] É cozinheiro, prega o quadro na parede, conserta a porta do guarda-roupa, ar-condicionado, resolve problema de burocracia, de documento”, detalhou. “Matteus não existe!”, garantiu ela.



Nos comentários, alguns fãs elogiaram a dupla. “Quem também quer um Matteus na vida? Gente, vidas solteiras importam! (risos)”, brincou uma seguidora. “Isabelle pode dizer que ganhou o maior prêmio do BBB”, declarou outra.



Mas grande parte dos internautas resgatou o episódio relacionado à inscrição do ex-BBB na faculdade por meio de cotas raciais. “É bom de burlar a burocracia né?”, ironizou uma usuária. “De burocracia e documento ele manja mesmo, branco desse jeito conseguir ocupar uma vaga de cota racial e se autodeclarar preto”, apontou outro. “É um negão de tirar o chapéu”, brincou mais um.

Vale destacar que o gaúcho teria ingressado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) pelo sistema de cotas raciais, declarando-se preto. A própria instituição de ensino confirmou que o gaúcho se valeu do benefício para conseguir uma vaga no curso de engenharia agrícola.