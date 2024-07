Isis Valverde e mãe - Foto: Reprodução

05/07/2024

A mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, fez um desabafo nas redes sociais sobre a sua luta contra o câncer de mama, descoberto em maio. A pedagoga compartilhou uma uma mensagem de fé e refletiu sobre tudo que vem enfrentando em meio ao tratamento da doença.

"Resolvi hoje aparecer para conversar com vocês porque estou recebendo muitas mensagens. Sempre dividi meus lindos momentos aqui e sinto que devo dividir esse também. Mas não estava pronta", inicou. "O mundo realmente precisa de empatia e acabei vivendo, nesse meu momento, coisas difíceis de digerir, porque a gente se depara com tanta gente ruim, pessoas que não respeitam nada, nem ninguém", lamentou.

A mãe da artista então confessou ter vivido um momento dolorido recentemente. "Passei por isso agora, inclusive com a pseudo família, pseudos amigos e a terrível imprensa marrom", afirmou. "Só recebi o diagnóstico final de CA no dia 15/05, mas já haviam me diagnosticado antes disso. Com muita crueldade até. Enfim, faz parte. Mas isso também não importa", garantiu.

Embora seja testemunha de algumas maldades, a mulher reconhece o bem à sua volta. "Tem muito amor de verdade em minha vida. Dá para superar essa falta com tranquilidade. Sim, faço exames de rotina todos os anos. Mesmo porque perdi minha mãe para o câncer. Mas um cisto, que apareceu nos exames do ano passado, março de 2023, passou despercebido", contou.

Após análise, descobriram o câncer: "No dia 06/05, no US foi identificado um nódulo na mama esquerda e sinalizada a necessidade de uma biópsia imediata. Daí para cá, foi uma enxurrada de exames e a cirurgia foi realizada no dia 22/05. 12h depois eu estava no quarto, com 3 drenos [...] Tudo muito doloroso e difícil", completou.



Após dar início à quimioterapia, em junho, ela contou que decidiu cortar o cabelo, já que o tratamento fas os fios caírem. "Aqui não existe revolta, nem vitimismo. Seria hipocrisia dizer que não estou, literalmente, sem chão e com muito medo. Mas deve haver alguma lição para ser tirada de tudo isso. Algo para aprender. E se Deus tem me preparado, e tem (porque minhas lágrimas secaram), que assim seja", finalizou, agradecendo pelo amor de todos.