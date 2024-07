Jenny Miranda celebra 'mesversário' do neto à distância: 'Minha vida' - Foto: Reprodução

Jenny Miranda celebra 'mesversário' do neto à distância: 'Minha vida'Foto: Reprodução

Publicado 06/07/2024 11:27

A relação de Jenny Miranda com a filha Bia Miranda segue gerando polêmicas na internet. Embora não mantenham contato há anos, a influencer continua tentando participar da vida do neto Kaleb, que completou um mês de vida. A ex-Fazenda não deixou a data passar em branco e fez uma homenagem ao bebê em suas redes sociais.

Publicando uma foto de Bia Miranda com pequeno em sua festa de “mesversário”, a musa fitness declarou: “Mesmo de longe parabéns pelo seu primeiro mês de vida meu neto, que venham os próximos! Minha vida em uma foto... Sigo orando por vocês!”, dedicou ela.

Vale lembrar que Jenny e Bia trocaram farpas recentemente sobre os direitos da avó, que ainda não teve contato com a criança. Inclusive, a mãe de Kaleb revelou que colocaria seguranças na maternidade durante a chegada do pequeno e internautas interpretaram que seria devido à ex-peoa.

A festa de "mesversário" de Kaleb foi um evento íntimo na casa da família, com o tema "Super Kaleb", inspirado no jogo Super Mario Bros. A comemoração contou com 15 convidados, incluindo amigos dos pais. Bia se vestiu de Princesa Peach, DJ Buarque de Mario, e o pequeno Kaleb de Luigi, encantando a todos com sua fofura.