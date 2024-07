Eli Ferreira interpreta Professora Lu em 'Renascer' - Leo Rosário / TV Globo

Eli Ferreira interpreta Professora Lu em 'Renascer'Leo Rosário / TV Globo

Publicado 06/07/2024 10:51 | Atualizado 06/07/2024 11:16

Embora a personagem de Eli Ferreira na novela "Renascer", a professora Lu, possua um pai poderoso, a realidade da atriz é bem diferente. A famosa comemorou a compra de sua primeira casa própria após muita batalha e trabalho árduo. Em uma postagem nas redes sociais, ela se emocionou ao compartilhar a novidade com seus seguidores.



"'Vivona' e vivendo sob bênçãos, proteção e direcionamento de Olodumare, Fá, das minhas e dos meus ancestrais", escreveu Eli em um texto tocante no Instagram. "O importante é o que importa: terra. Casa. Lar. Porto. Família. Linhagem", continuou a atriz, destacando a importância de conquistar um espaço próprio. Ela também ressaltou que sabe inspirar muitas pessoas, especialmente aquelas que conhecem sua trajetória.



Junto com o texto, Eli publicou imagens de sua nova casa, segurando as chaves e mostrando a paisagem ao redor. Em um vídeo, a atriz aparece visivelmente emocionada, segurando uma cadeira. "Prosperar é parte fundamental para cura. Quebrar padrões, romper pactos e crenças limitantes", declarou, incentivando seus seguidores a persistirem em seus sonhos.



Eli fez questão de pontuar a importância de investir em um imóvel, desmistificando conselhos comuns que desencorajam a compra de casa própria. "Vai falar para quem viveu a vida inteira de aluguel que 'ter casa própria é burrice'. Vai ficar falando sozinho", brincou a atriz. "Use sua energia pra conquistar seus sonhos… Prioridades", concluiu Eli, celebrando a realização de um sonho de infância e mirando em novas conquistas.