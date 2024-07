William Bonner no Jornal Nacional - Reprodução/Globo

William Bonner no Jornal NacionalReprodução/Globo

Publicado 06/07/2024 14:07 | Atualizado 06/07/2024 14:08

Um vídeo inusitado tomou conta das redes sociais, nas imagens surge um homem removendo uma tatuagem inusitada de seu corpo. A frase polêmica, localizada no colo do indivíduo, dizia "rol* do William Bonner", com um asterisco no lugar do "a" para censurar a palavra.



Embora a identidade da pessoa e a motivação por trás da tatuagem permaneçam um mistério, a incógnita não impediu os internautas de fazerem suas próprias suposições. "Sempre começa com um ‘duvido’", brincou uma usuária. Outros questionaram se o homem admirava ou não o apresentador do Jornal Nacional: "Fã ou hater?", questionaram nos comentários de publicação que divulga o trecho.



O vídeo ainda gerou uma onda de reações divertidas e sarcásticas. "Quem poderia imaginar que ele ia se arrepender", ironizou uma pessoa. "Sou contra [a remoção]. Deveria manter", disparou outro, supostamente sugerindo uma punição ao rapaz em questão. “Você já olhou pra alguém e falou: o que se passa na cabeça dela?”, perguntou mais uma, em referência ao filme Divertidamente.