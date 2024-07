Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Lucas Guimarães e Carlinhos MaiaReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2024 12:50 | Atualizado 06/07/2024 12:53

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira (05) para desabafar após sua família ser alvo de xingamentos e críticas. Duas seguidoras fizeram comentários ofensivos, o que levou Lucas a expor o nome e a foto das internautas, manifestando sua indignação.

Em uma das capturas de tela compartilhadas por Lucas, uma seguidora ri e chama a família do influenciador de "povo gordo". Lucas não deixou barato e respondeu à altura: “Mas é um povo cheio de alegria, humildade, amor e respeito ao próximo”. Ele ainda ironizou na legenda da imagem: “Tão bonitinha ela pra estar rindo do povo”.

Em outra captura de tela, uma seguidora afirmou que a família de Lucas "realmente precisa de dieta". O influenciador retrucou prontamente: “Mulher, e você precisa de dieta na língua, né? A felicidade incomoda, viu!”. As respostas de Lucas foram amplamente apoiadas por seus seguidores, que se manifestaram em defesa do influenciador.

Nas redes sociais, muitos internautas apoiaram a decisão de Lucas de expor as críticas. “Gente sem noção, pessoas frustradas porque não conseguem ser felizes com o simples, com o real. Complicado demais”, comentou uma seguidora. Outra pontuou: “Eu acho que ele faz bem em expor nome e foto. Se a pessoa quer escrever esse tipo de comentário, tem que ser exposta mesmo”.