Após polêmica bolo de Ivete Sangalo, Juliette dispara: ?Eu como tudo?Foto: Reprodução

Publicado 06/07/2024 17:03 | Atualizado 06/07/2024 17:05

Poucos dias após Ivete Sangalo ser criticada por supostamente mandar jogar fora um bolo de aniversário dado por fãs, Juliette Freire, a campeã do BBB21, mostrou uma atitude bem diferente. Em seus stories do Instagram, a cantora revelou as guloseimas que ganhou de uma admiradora, montou uma mesa e compartilhou com seus seguidores que estava saboreando tudo.



“Não sei se eu tenho sorte ou se eu estou ferrada com as minhas fãs”, brincou a cantora nos stories do Instagram ao mostrar guloseimas que recebeu de uma admiradora. “Quando é assim que eu sei de onde vem, eu como tudo e esse está uma delícia. Tenho os melhores fãs do mundo”, declarou.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “Ela confia muito nos fãs dela”, apontou uma seguidora. “Ninguém é obrigado a comer coisas de procedência duvidosa arriscando a própria vida”, refletiu outro. “Ela é perfeita de humilde”, elogiou uma terceira. “Indireta pra Ivete que comeu o bolo”, apontou mais um.



Para quem não acompanhou, fãs de Ivete Sangalo geraram um rebuliço ao abordarem a cantora no trânsito com um bolo de aniversário. No vídeo viral, Veveta aparece aceitando um pedaço. Porém, algumas pessoas interpretaram que Veveta mandou sua equipe jogar a sobremesa fora.