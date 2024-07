Maju Coutinho e pequena fã - Foto: Reprodução

Publicado 06/07/2024 16:36 | Atualizado 06/07/2024 16:37

Neste sábado (6), Maju Coutinho, apresentadora do "Fantástico", encantou seus seguidores ao repostar um vídeo de um encontro emocionante com a pequena Melissa, filha da influencer Amanda Santos. Na gravação, a criança vê Maju no teatro e pede para abraçá-la.

"Fui ao teatro ver 'O Rei Leão' com a minha filha e ela viu a Maju Coutinho: 'Quando eu crescer, eu quero ser igual a você'", narrou a mãe da criança, que compartilhou no Instagram o encontro da pequena com a jornalista. Maju fez questão de repostar o momento especial em seu perfil: "Presentes que a vida nos dá. Só agradeço".



No vídeo, emocionada, Maju pergunta à menina: "Ela falou que quando crescer quer ser igual a mim! Que linda! Como é seu nome?". A pequena responde: "Melissa", e é imediatamente abraçada pela jornalista. "Você parece comigo", derreteu-se a apresentadora.

O encontro também tocou os seguidores da famosa. "Você é muito importante para essa garotada, Maju! Os pais de uma menina num hotel em Brasília me abordaram e disseram que o sonho da filha deles era ser a Maju!", elogiou o jornalista Octavio Guedes.



"Melzinha fazendo sucesso e Maju inspirando como sempre", comentou um seguidor. "Você é uma inspiração para várias meninas pretas que um dia sonharam em ser jornalista", escreveu outra. "Até eu quando crescer quero ser igual a você, lindona! Parabéns por inspirar meninas e nós todas", ressaltou uma terceira. "Essa representatividade é tão importante! Aquece o coração perceber que as novas gerações têm grandes exemplos espalhados pela mídia", apontou mais um.



Maju já havia falado sobre a responsabilidade de ser uma referência para meninas e mulheres negras no Brasil. "Sou marcada com frequência em postagens de fotos e vídeos de crianças negras na frente da tela da TV com minha imagem ao fundo [...] Ser uma referência nesse movimento de afirmação racial é uma responsabilidade. E isso implica em contribuir para que o debate e as ações de inclusão de nós negros na sociedade avancem. O avanço se dará quando a presença negra em diversos setores for naturalizada", disse a jornalista em entrevista à revista Raça Brasil.